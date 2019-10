Wilde Verfolgungsjagd mit Polizei: Bewährungsstrafe für Rollerfahrer

Lehrte

Diese Verfolgungsjagd hatte nicht nur in Lehrte für Aufsehen erregt. Ein damals 24-Jähriger war vor rund einem Jahr durch die halbe Innenstadt vor der Polizei geflüchtet. Erst eine Polizeisperre konnte ihn stoppen. Der Mann war alkoholisiert, stand unter Drogen und hatte nicht einmal eine Fahrerlaubnis für seinen Motorroller. Jetzt hat ihn das Amtsgericht Lehrte zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt.

Nach seinen eigenen Angaben vor Gericht hatte der Misburger am Abend des 15. Septembers 2018 reichlich Alkohol getrunken und einige Amphetamin-Tabletten geschluckt, als ihn eine Nachricht seiner Schwester erreichte, sie liege im Lehrter Krankenhaus. Trotz seines Zustands machte er sich mit seinem Roller auf den Weg dorthin. Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Das Nummernschild gehörte zu einem anderen Roller und war längst abgelaufen. Obendrein war das schwarze Zweirad technisch derart manipuliert, dass es schneller fahren konnte als erlaubt. Und: Der Fahrer hat nie einen Führerschein besessen.

So lief die Verfolgungsjagd ab

Als er gegen 23.30 Uhr an der Ecke Feld- und Weserstraße von einer Polizeistreife aufgefordert wird, für eine Kontrolle anzuhalten, stoppt der Misburger zunächst vor der Chemischen Fabrik, gibt aber wieder Gas, als die beiden Beamten ihr Fahrzeug verlassen. Dann geht es in wilder Jagd durch Köthenwaldstraße und Iltener Straße. An der Berliner Allee missachtet der Flüchtende die eine rote Ampel, zwei weitere sollten folgen. Über Marktstraße und Sedanplatz sowie einen schmalen Fußgängerdurchlass erreicht der Roller – immer dicht gefolgt von dem Streifenwagen – die Germania- und die Manskestraße. Zweimal wendet er um 180 Grad, um schließlich über Burgdorfer Straße und Schillerstraße in den Eisenbahnlängsweg zu gelangen.

Dort stellen die inzwischen von einer zweiten Streife verstärkten Verfolger ihren Blaulichtwagen quer. In der Lücke zwischen Auto und Straßenrand steht ein Polizist, leuchtet sich selbst an und ruft laut „Stopp! Polizei!“. Doch der Misburger hält auf den Beamten zu, der im letzten Moment zur Seite springt. Dabei streift ihn vermutlich der Oberarm des Rollerfahrers, nicht jedoch das Fahrzeug. Der Beamte verletzt sich leicht an der Hand. An dieser Stelle entkommt der Flüchtende noch, doch wenig später stürzt er im Sand auf der Megahub-Baustelle und wird dann festgenommen.

Eine ganze Reihe von Straftaten

Mit der Flucht hat sich der 25-Jährige einer ganzen Reihe von Straftaten schuldig gemacht. Die schwerwiegendste: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Das wird mit Freiheitsentzug nicht unter einem Jahr bestraft. Die Staatsanwältin forderte ein Jahr und sechs Monate, der Verteidiger plädierte auf höchstens ein Jahr und einen Monat. Beide rechneten dem Angeklagten positiv an, dass er geständig war und keine Vorstrafen hat. Das Gericht unter dem Vorsitz von Robert Glaß entschied auf eine Strafe dazwischen – zur Bewährung.

Glaß bekundete, dass er mit dem Fall „ein Problem“ habe. Der junge Misburger habe bisher völlig unauffällig gelebt: keine Vorstrafen, keine Einträge im Zentralregister des Kraftfahrtbundesamtes, ein fester Job, eine solide Beziehung mit seiner Freundin. „Und dann setzt sich so ein junger Mann an einem Sonnabend zu Hause hin, trinkt reichlich Alkohol und schmeißt Amphetamine ein – das passt nicht zusammen“, sagte Glaß und ermahnte den Angeklagten, in Zukunft die Finger von Drogen zu lassen.

Amtsgerichtsdirektor Robert Glaß (links) erläutert den Gästen von der Wandergruppe des Postsportvereins die Verfahrensweise in einem Strafprozess. Quelle: Thomas Böger

Wandergruppe marschiert ins Gericht Zu dem Prozess um den flüchtenden Rollerfahrer hat sich im Lehrter Amtsgericht am Dienstagvormittag eine ungewöhnlich große Anzahl von Zuhörern eingefunden: Fast 20 Mitglieder der Wandergruppe im Postsportverein Lehrte – überwiegend Frauen im Rentenalter – folgte den Befragungen des Angeklagten und der Zeugen, nachdem Richter Robert Glaß ihnen zuvor die Geschichte, die Zusammensetzung und die Aufgaben des Gerichtes erläutert hatte. In der Pause vor der Urteilsverkündung zeigten sie sich beeindruckt von der „ruhigen, aber schnellen“ Verhandlungsführung, hatten aber auch kritische Anmerkungen. Sie hätte intensiver nach der Herkunft der Drogen gefragt, sagte Sigrid Becker. „Das ist doch kein Saubermann“, meinte sie mit Blick auf den Angeklagten. „Aber es ist schwierig, so einen Menschen zu beurteilen“, sagte Margarete Jacobsen. Aber mehr als an dem Prozessinhalt hatten die Wandererinnen an der auch von Glaß vorab als problematisch eingestuften Akustik im Gerichtssaal auszusetzen. Oft hätten sie die Äußerungen nur teilweise verstanden, sagten mehrere Frauen. „Es sollte wenigstens Mikrofone geben“, forderte Hildegard Kurmeyer, die als Vorsitzende der Gruppe den Ausflug ins Gericht organisiert hatte, der von den Beteiligten durchweg als interessant bezeichnet wurde.

