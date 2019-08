Lehrte

Die Lehrter Feuerwehr hat am Dienstagmittag einen Löscheinsatz direkt neben dem Kurt-Hirschfeld-Forum durchgeführt. In der Passage zwischen Burgdorfer Straße und Schlesische Straße war ein Müllcontainer in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnte die Flammen schnell löschen. Doch die Polizei sucht jetzt nach einem Unbekannten, der das Feuer offenbar fahrlässig ausgelöst hat.

Der Mann soll einen glimmenden oder möglicherweise brennenden Gegenstand in den Container geworfen haben, heißt es. Ob es sich dabei um eine Zigarettenkippe oder um etwas anderes handelte, ist nicht klar. Der Schaden, der durch das Feuer entstand, wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat in Lehrte nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel