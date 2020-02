Theaterstück dreht sich um eine Kindheit inmitten von Verrückten

Lehrte

Schauspieler Joachim Meyerhoff hat zwischen 2011 und 2017 mittlerweile vier Romane geschrieben, in denen er von seiner Herkunftsfamilie erzählt. Es wurden mehr als zwei Millionen Bücher verkauft. Der Roman „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ ist nun vom Altonaer Theater für die Bühne aufbereitet und obendrein prominent besetzt worden, unter anderem mit Kai Maertens aus der TV-Serie „SOKO Wismar“. Das Altonaer Theater zeigt das Stück am Donnerstag, 27. Februar, ab 19.30 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße 16.

Geschichte ist zum Teil autobiografisch

In dem Schauspiel geht es um eine Kindheit in der Anstalt: Der zehnjährige Josse wächst inmitten von psychisch Kranken auf. Für ihn ist dies Alltag. Denn sein Vater leitet eine Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem Schleswiger Hesterberg, seine Mutter organisiert den Alltag, hadert aber mit ihrer Rolle. Seine Brüder widmen sich hingebungsvoll ihrem Hobby und ärgern ihn ständig. Joachim Meyerhoff erzählt in dieser zum Teil autobiografischen Geschichte auf liebevolle und humorvolle Weise von einer außergewöhnlichen Familie an einem ungewöhnlichen Ort.

Die Familienmitglieder hängen aneinander, werden aber auseinander gerissen. Der Vater glänzt lediglich in der Theorie, versagt aber stets in der Praxis. Meyerhoff zeichnet Figuren und Situationen schreiend komisch und dann wieder tief berührend.

Theaterkarten kosten zwischen 17 und 25 Euro und sind gegen Vorlage eines Ausweises ermäßigt erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. Im Vorverkauf gibt es die Tickets im Fachdienst Schule, Sport und Kultur unter Telefon (05132) 8628242 oder (05132) 8628241 sowie in der Buchhandlung Böhnert an der Zuckerpassage und in der Bücherstube Veenhuis an der Iltener Straße. Im Internet können die Karten auf www.lehrte.de bestellt werden.

