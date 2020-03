Hämelerwald

Die Polizei Lehrte ermittelt schon wieder in einem Fall von Farbschmierereien. Diesmal ist der Tatort Lehrte-Hämelerwald. Besonders traurig: Die alten Loren, die vor dem Feuerwehrhaus am Hämelerwalder Blütenweg aufgestellt sind, um auf Lehrtes Bergbauvergangenheit hinzuweisen, wurden in der Nacht zu Sonnabend mit mehreren Tags beschmiert. In derselben Nacht haben die Täter ihre Tags auch an einer Garagenwand an der Sternstraße hinterlassen und diese damit verunstaltet.

Tags schon mehrmals in Lehrte aufgetaucht

Die Täter verwendeten laut Polizei schwarze und weiße Farbe für ihre Tags „BTC“ , an die betroffenen Garagenwand schmierten sie zusätzlich den Tag „Glen“. Schon mehrmals sei in Lehrte in den vergangenen Monaten der Tag „BTC“ gesprüht worden, sagt Frank Busche vom Lehrter Kommissariat. Die Buchstabenkombination führen die Ermittler auf das Wort Bitcoin zurück. Dass diese Tags nun in Hämelerwald auftauchten, sei neu. Die beiden Taten in Hämelerwald stünden vermutlich in Zusammenhang, so Busche.

Die Polizei schätzt den Schaden durch die Schmierereien in Hämelerwald auf mehrere 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lehrte unter der Telefonnummer (05132) 8270 entgegen. pos

Von Patricia Oswald-Kipper