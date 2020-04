Almuth Müller aus Arpke sammelt wieder Hilfsgüter für Osteuropa

Arpke

Almuth Müller vom Verein Humanitäre Hilfe Osteuropa sammelt wieder für Bedürftige. Die Arpkerin trägt seit mehr als 30 Jahren gebrauchte Dinge zusammen und lässt sie mit dem Lastwagen nach Weißrussland und Moldawien liefern. Die Kartons der jüngsten Lieferung wurden im November in Arpke verladen. Anfang März hat der Zoll die Lieferung freigegeben, nun läuft die Verteilung in Belarus auf Hochtouren – und Müller hat bereits die nächste Sammlung gestartet.

Vom 24. April bis zum 19. Juni nimmt sie dafür immer freitags zwischen 15 und 17 Uhr im Zelt auf dem DIA-Gelände bei Arpke, Zum Hämeler Wald 21, wieder gebrauchte Dinge entgegen. Am 1. Mai ist wegen des Feiertags allerdings keine Anlieferung möglich. Ob Kleidung, Bettwäsche, Töpfe und Geschirr, Decken und Stoffe, Ranzen und Schreibmaterial, Nähmaschinen, Kinderwagen, Räder oder Roller – in Weißrussland fehlt es eigentlich an allem. Kinder- und Babykleidung würden jedoch am dringendsten benötigt, sagt Müller. „Und Schuhe, denn mitunter laufen die Menschen sogar im Winter mit Badelatschen herum.“

Die Hilfsgüter haben im vergangenen Jahr auch ein Heim für psychisch Kranke in Novopolsk erreicht. Quelle: privat

Verteilung wird streng kontrolliert

Die gespendeten Güter werden kiloweise verteilt und kommen vor allem evangelischen Gemeinden, Kinderheimen, Internaten, Kliniken mit psychisch Kranken, Invaliden und kinderreichen Familien zugute. Die Bedürftigen dürfen jeweils bis zu zehn Kilogramm Hilfsgüter bekommen, müssen dafür einen Bezugsschein vorlegen und sich den Erhalt quittieren lassen. Die Verteilung sei streng organisiert und wird genau überwacht. „Es besteht sonst die Gefahr, dass sich Menschen mehrmals Güter abholen und diese dann zu Geld machen“, berichtet Müller.

Almuth Müller übergibt dem Lastwagenfahrer die Ladeliste und die nötigen Transportpapiere, darunter Hygienezertifikat und Zollerklärung. Quelle: privat

Einen 40-Tonner bekommt die Arpkerin für ihre jährlich Sammlung regelmäßig voll. „Da passen etwa 1500 Bananenkartons und dazu noch größere, unverpackte Dinge rein“, erklärt die 61-Jährige. Sie hofft, dass sie in der Corona-Zeit vielleicht sogar einen zweiten Lastwagen voll bekommt. „Viele Leute habe jetzt Zeit und misten ihre Schränke, Dachböden und Keller aus“, meint Müller.

Lieferung ist für Bobruisk bestimmt

Im vergangenen Jahr gingen die Hilfsgüter nach Polozk im Norden von Weißrussland. Diesmal ist die Lieferung für Bobruisk bei Minsk in der Landesmitte bestimmt. Ob die Corona-Krise dann noch Einfluss auf die Aktion hat, kann Müller derzeit nicht sagen. Der Lastwagen nach Weißrussland startet erst im Herbst. Im Oktober will Müller ihn mit der Hilfe anderer Ehrenamtlicher beladen.

Diese junge Frau freut sich über einen gespendeten Kinderwagen. Quelle: privat

Die Arpkerin bittet nun darum, die Hilfsgüter möglichst in Bananenkartons abzugeben und zu sortieren. Die Kartons sollten nicht zugeklebt, aber beschriftet werden: Ein „D“ steht für Damenkleidug, ein „H“ für Herrenkleidung, ein „K“ für Kinderkleidung und ein „B“ für Babykleidung. Schuhe werden mit „ SCH“, Spielzeug und Schulbedarf mit „SP“ gekennzeichnet. Ein „W/ST“ steht für Wolle und Stoffe, „HW“ für Haushaltswaren.

Bananenkartons gibt es auf dem Hof Klußmann

Größere Dinge wie Karren oder Räder müssen nicht verpackt werden. Spender sollten Decken vorher in der Waschmaschine reinigen und dann in einem blauen Sack abgeben. Weil auch der Lastwagen bezahlt werden muss, freut sich Müller zudem über Geldspenden und stellt dafür auch gern Spendenquittungen aus. Bananenkartons gibt es in Supermärkten häufig kostenlos. Darüber hinaus können sie von einer Palette auf dem Hof Klußmann, Zum Hämeler Wald 3, in Arpke mitgenommen werden.

