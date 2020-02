Gegen Schild gefahren: Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich

Lehrte

Hat er nicht mehr steuern können, wo er hinfährt? Ein offenbar alkoholisierter Radfahrer hat am Donnerstag gegen 16.45 Uhr an der Iltener Straße in Höhe der Hausnummer 49 einen Unfall verursacht, bei dem er sich leichte Verletzungen zuzog. Er radelte direkt gegen ein Hinweisschild. Nach Angaben der Polizei stand der 42-Jährige vermutlich stark unter dem Einfluss von Alkohol.

Die Folgen des Unfalls erregten an der Iltener Straße reichlich aufsehen. Weil es zunächst hieß, der Radfahrer sei schwer verletzt, flog auch ein Rettungshubschrauber ein. Letztlich wurde der Mann aber mit einem Rettungswagen abtransportiert. Einen Alkoholtest konnte die Polizei am Unfallort nicht machen. Dem 42-Jährigen wurde aber später eine Blutprobe abgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr Lehrte finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel