Ein 69-jähriger, stark alkoholisierter Autofahrer hat auf der Kreisstraße zwischen Kolshorn und Ahlten auf höchst ungeschickte Weise auf sich aufmerksam gemacht. Der Mann war nicht nur auffällig langsam unterwegs, sondern ließ auch noch eine Seitenscheibe herunter und warf eine leere Schnapsflasche nach draußen. Das bemerkten andere Autofahrer. Sie riefen sofort die Polizei und gaben das Kennzeichen des Autos weiter.

Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 10.30 Uhr auf der K 122. Die Polizei tauchte kurz darauf an der Wohnung des 69-Jährigen auf, stellte den Mann zur Rede und bemerkte sofort, dass er stark alkoholisiert war. Sein Auto war augenscheinlich erst wenige Minuten zuvor am Haus abgestellt worden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,88 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 69-Jährigen.

Von Achim Gückel