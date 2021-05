Aligse

Kein Festessen, keine Fahrgeschäfte, kein fröhliches Beisammensein: Unter den Eichen in Aligse wird auch in diesem Jahr nicht gefeiert. Die Schützengesellschaft Aligse hat ihr traditionelles Pfingstschützenfest abgesagt. Es sollte eigentlich vom 21. bis zum 23. Mai steigen.

„Das immer noch aktive Coronavirus lässt ein unbeschwertes Fest leider nicht zu“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vorstandes. Die Gesundheit stehe an oberster Stelle, die dreitägige Feier müsse daher ins Wasser fallen. Weil es so ganz ohne Schützenfest aber doch nicht geht, arbeitet der Vorstand bereits an einem Alternativangebot für den Spätsommer oder Herbstanfang.

Schießwettbewerb statt Schützenfest

Wegen der Pandemie hatte es auch im Vorjahr schon kein Schützenfest in Aligse gegeben. Das Restaurant Vileh im Dorf hatte jedoch einen Schießwettbewerb auf eine Schützenscheibe organisiert. Dass der Gastronom diese Aktion seinerzeit Mini-Schützenfest nannte, hatte den örtlichen Schützen jedoch eher weniger gefallen.

Von Katja Eggers