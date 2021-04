Aligse

Annegret Vahlbruch aus Aligse ist erneut in die Versammlung der Ärztekammer Niedersachsen gewählt worden. Die Allgemeinmedizinerin ist eine von 18 Hausärztinnen und -ärzten aus den beiden Verbänden Niedersachsen und dem separaten Verband Braunschweig in dem Ärzteparlament. In dem 60-köpfigen Gremium sind darüber hinaus auch Mediziner aus Kliniken und Gesundheitsämtern vertreten. Die Ärztekammer ist für die Aufsicht über die Ärzte in Niedersachsen sowie für Aus- und Weiterbildung ebenso zuständig wie für die Mitarbeit an Gesundheitsgesetzen.

Schwerpunkt auf Palliativmedizin

Die 69-jährige Ärztin praktiziert mit ihrer Tochter Stephanie Vahlbruch in einer Gemeinschaftspraxis in Aligse. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Palliativmedizin. In der Ärztekammer ist sie zudem in den Ausschuss für ärztliche Weiterbildung gewählt worden.

In der vierjährigen Wahlperiode in dem Gremium möchte sich Vahlbruch besonders für die Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und angestellten Medizinern engagieren. „Es darf kein Nebeneinander der Interessen, sondern nur ein Miteinander geben“, sagt sie.

Von Michael Schütz