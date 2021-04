Aligse

Dabei geht es zum einen um das Wohngebiet südöstlich der Straße Zur Kreuzeiche. Zwischen ihm und dem sich anschließenden Gewerbegebiet ist nicht nur im F-Plan der Stadt eine Fläche für Lärmschutz ausgewiesen, sondern laut Ortsbürgermeister Frank Seger (parteilos) war dort bereits ein Wall geplant. Warum er bisher nicht errichtet worden ist, „darauf ist die Verwaltung uns eine Antwort schuldig geblieben“, sagt Seger. der Bau des Walls soll nun – wenn der Antrag auch vom Rat der Stadt gebilligt wird – zeitnah passieren. Das gilt auch für Lärmschutz zwischen der Wohnbebauung am Prieskamp auf der anderen Seite der Bundesstraße und dem angrenzenden Gelände der Autologistikfirma.

Als Drittes soll der Lärm von der Autobahn gemindert werden. „Es sind umgehend Gespräche aufzunehmen mit dem Ziel, die Lärmsituation zu sanieren“, heißt es in den Antrag von SPD, Grünen und Die Linke. Eine geeignete Maßnahme dazu sei eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 100. „Allerdings findet man mit dem Bund nicht mal so eben eine Lösung“, warnt der stellvertretende Ortsbürgermeister Martin Schiweck (CDU) vor zu großen Erwartungen.

Tunnel soll Gefahren am Bahnhof mindern

Das gilt nach Segers Einschätzung auch für die Forderung nach Tempo 30 für die Bundesstraße auf der gesamten Ortsdurchfahrt. Dagegen stünden rechtliche Bedenken. Deshalb sei man auch schon mit einem Antrag gescheitert, wenigstens im Bereich des Seniorenheims eine Geschwindigkeitsbegrenzung anzuordnen.

Weniger dem Lärmschutz als der Sicherheit soll ein weiterer Vorschlag der drei Ratsfraktionen dienen: Sie wünschen sich eine Machbarkeitsstudie für eine „barrierefreie Fußgängerquerung“ der Eisenbahngleise am Bahnhof. Gemeint ist damit ein Tunnel für Fußgänger und Radfahrer. Die Schließzeiten der Schranken würden mit der steigenden Zahlen von Zügen immer länger, hat Schiweck festgestellt. Manchmal bleibe der Übergang für zehn Minuten geschlossen. Das sei für die Kinder problematisch, die zur Schule müssten, aber auch für Pendler, die ihre S-Bahn erreichen wollten. „Man hört oft die Züge pfeifen, weil noch Leute über die Gleise laufen“, berichtet er.

Kritik an Verhältnis von Ent- und Versiegelung

Auf Antrag der CDU sei ein Tunnel deshalb schon vor mehreren Jahren vom Ortsrat vorgeschlagen worden, ruft Schiweck in Erinnerung, aber bisher sei das „noch nicht konkretisiert“ worden. Dabei sehe ein solcher Bau zumindest für den Laien relativ einfach aus: Nördlich der Bahn falle das Gelände stark ab, so dass dort eine Rampe praktisch schon vorhanden sei „und man nur noch unterdurch muss.

Eine weiteren Punkt des Antrags von Rot-Grün-Rot, der den Umweltschutz betrifft, hat der Ortsrat ebenfalls einmütig gebilligt: Vor dem Dorfladen soll ein Teil der Verkehrsflächen – in erster Linie Parkplätze – in der Größe von etwa 50 Quadratmeter entsiegelt und mit insektenfreundlichen Blühpflanzen umgestaltet werden. Außerdem sind zwei Sitzbänke vorgesehen. Dazu habe es in der (virtuellen) Sitzung des Ortsrats jedoch kritische Anmerkungen von Bürgern, „vor allem in Richtung SPD“ gegeben, berichtet Ortsbürgermeister Seger: Hier sollten 50 Quadratmeter entsiegelt werden, aber an anderer Stelle wollten die Kommunalpolitiker 120.000 Quadratmeter versiegeln, hieß es mit Blick auf die Pläne für das Aldi-Logistikzentrum südwestlich vom Ort.

Thomas Böger