Wer derzeit auf der Ortsdurchfahrt durch Aligse fährt, hat das Schild vermutlich schon entdeckt. „Aligser Sommergarten am Dorfteich“ ist darauf zu lesen. Aufgestellt hat die Tafel Dirk Bötticher. Der Schausteller aus Aligse weist damit auf den eingezäunten Biergarten hin, den er auf dem Platz Unter den Eichen eingerichtet hat.

Seit vergangenem Freitag können dort unter den vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln bis zu 200 Gäste sitzen. Bei Bedarf kann Bötticher aufstocken. Es gibt einen Ausschankwagen für Getränke und einen Imbissstand für Bratwurst, Pommes, Steaks und Frikadellen. Bötticher hat dafür eine Einbahnstraßenregelung ausgeschildert. Den Toilettenwagen hat er von der Ortsfeuerwehr ausgeliehen. Auf Musik verzichtet er mit Rücksicht auf die Anwohner.

Bötticher : „ Biergarten ist aus der Not geboren“

„Der Biergarten ist aus der Not geboren“, sagt Bötticher. Der Schausteller versucht damit die Umsatzeinbußen, die er wegen der Corona-Krise hat, wenigstens ein bisschen auszugleichen. Bötticher ist mit Zelt, Ausschank- und Imbisswagen ansonsten auf Volksfesten unterwegs. Unter anderem steht er regelmäßig auf dem Schützen-, dem Frühlings- und dem Oktoberfest in Hannover und auf dem Schützenfest in Burgdorf. Unterstützung bekommt Bötticher sowohl von seiner Frau und seiner 79-jährigen Schwiegermutter als auch von seinen Töchtern und den Schwiegersöhnen.

Seine letzte Einnahme hat der Schausteller am 22. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover gehabt. Insgesamt sind ihm in der Pandemiezeit rund 30 Veranstaltungen weggebrochen. Die Soforthilfe von der NBank habe lediglich der Deckung der Fixkosten gedient, sagt er. Um den Lebensunterhalt für sich und seine Familie sicher zu stellen, habe er sogar ans Ersparte und an seine Altersvorsorge herangehen müssen. „Ich möchte aber nicht jammern“, betont Bötticher: „Anderen geht es noch viel schlechter.“

Platz ist bis Mitte September vom Realverband angemietet

Damit Geld in die Kasse kommt, suchte der Schausteller nach Alternativen. „Und dann kam mir die Idee mit dem Biergarten am Dorfteich“, sagt Bötticher, der selber an der Straße Unter den Eichen wohnt. Bötticher fragte beim Realverband an, dem der Platz gehört. Dort sagte man ihm die Fläche zu.

Um zu testen, wie sein Biergarten in Aligse angenommen wird, hat Böttcher die Hälfte des Platzes jetzt erst einmal bis Mitte September angemietet. Die Resonanz auf seinen Biergarten sei bisher positiv ausgefallen. „Die Gäste waren begeistert“, erklärt Bötticher. Negative Stimmen habe er persönlich noch nicht gehört.

Es gibt auch kritische Stimmen

Aber es gibt sie. Aligses Ortsbürgermeister Frank Seger ( SPD) berichtet, dass ihn am Tag der Eröffnung des Biergartens mehrere Anwohner kontaktiert hätten. Einige hätten im Vorfeld Informationen vermisst, was es mit dem Sommergarten in Aligse auf sich habe. Andere zeigten sich empört, weil sie in dem neuen Biergarten Konkurrenz für das griechische Restaurant Konstantinos und das Restaurant Vileh im Ort sehen. Seger selbst findet den Sommergarten allerdings gut – vor allem, weil dieser zu einer Belebung des Dorfplatzes beitrage.

Tony Gärtner, der in seinem Restaurant Vileh einen Biergarten mit derzeit 64 Plätzen betreibt, war vom neuen Sommergarten in Aligse ebenfalls überrascht. Er zeigt jedoch Verständnis. „Wenn der Betreiber dort ein Schausteller ist, dann hat er ja die gleichen Probleme wegen Corona wie wir in der Gastronomie. Da sitzen wir im gleichen Boot und wollen alle irgendwie überleben“, sagt Gärtner. Trotzdem sei der Sommergarten ein Mitbewerber mehr im Ort. Gärtner hätte sich zudem gefreut, wenn der Sommergartenbetreiber sein Projekt im Vorfeld angekündigt hätte. „Vielleicht hätte man ja sogar kooperieren können“, meint Gärtner.

Vileh-Betreiber Tony Gärtner sieht den Biergarten nicht als Konkurrenz. Quelle: Archiv

Neuer Biergartenbetreiber sieht sich nicht als Konkurrenz

Bötticher betont, dass er „niemandem im Ort etwas wegnehmen möchte“. Als Konkurrenz sieht er sich nicht. „Wer griechisch essen möchte, geht auch weiterhin zum Griechen. Und auch das Landhaus ist doch vor allem ein Restaurant“, meint er.

Der Aligser Sommergarten am Dorfteich hat Dienstag bis Freitag von 16 bis 21 Uhr, Sonnabend von 14 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Von Katja Eggers