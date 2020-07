Ahlten

Die Hoffnung kommt per Post ins Haus: In den nächsten Tagen werden Ahltens Senioren Karten im Briefkasten haben. Ortsrat und Kirche grüßen darauf mit einem Foto vom sogenannten Hoffnungsbaum, der derzeit am alten Dorfteich steht. In Corona-Zeiten haben etliche Ahltener dort Kärtchen in die Zweige gehängt, auf denen sie ihre Wünsche und Hoffnungen formuliert haben.

„Mit dem Hoffnungskarten möchten wir den Senioren in diesen schweren Zeiten Mut machen“, sagt Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler. Denn besonders für Senioren seien die fehlenden Begegnungen mit Familie, Freunden und Bekannten in der Pandemiezeit sehr schmerzlich. „Indem wir unsere Hoffnungen teilen, sind wir uns nah – und das kann uns Kraft und Geduld geben, um gemeinsam die Zeit der Bewährung zu bestehen“, heißt es auf der Rückseite der Karten. „Eine tolle Idee“, sagt Hans-Alfred Riggers, der die Karte bereits bekommen hat.

Ortsrat bezahlt Karten aus seinem Budget

Insgesamt 700 Exemplare für alle Senioren ab 70 Jahren werden auf den Weg gebracht. Ehepaare bekommen jeweils nur eine Karte. Bezahlt wurde die Aktion aus dem Budget des Ortsrates. Mit den Karten wird in Ahlten die Reihe der Hoffnungsaktionen fortgesetzt. Neben dem Hoffnungsbaum gibt es auch einen Hoffnungsregenbogen über dem Ortseingangsschild sowie Aufkleber und Anstecker.

