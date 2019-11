Ahltens Grundschüler haben am Freitagvormittag die Folgen des Klimawandels eindringlich vor Augen gehalten bekommen. Der Naturfotograf und Klimaschützer Sven Achtermann hat den Dritt- und Viertklässlern in seinem Vortrag nicht nur Fotos von seinen Expeditionen gezeigt, sondern auch Tipps gegeben, was sie selbst gegen den Klimawandel tun können.