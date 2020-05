Ein Dorf setzt in der Corona-Krise ein Zeichen der Hoffnung: Statt des Maibaums wurde am alten Teich in Lehrte-Ahlten am Donnerstag ein Hoffnungsbaum aufgestellt. Die Begrüßungstafel am Ortseingang bekommt in Kürze einen Regenbogen, und im ganzen Ort werden Aufkleber mit der Botschaft „Ahlten hält zusammen“ verteilt.