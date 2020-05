Lehrte-Ahlten setzt in der Corona-Krise Sticker und Anstecker. Nach dem Hoffnungsbaum am alten Dorfteich und dem Regenbogenmotiv über dem Begrüßungsschild am Ortseingang liegen in den Geschäften nun kleine Artikel mit dem Schriftzug „Ahlten hält zusammen“ aus.