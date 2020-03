Darum geht es im neuen Einakter der Ahltener Unverzagten

Ahlten

Die Unverzagten melden sich zurück: Nach einer einjährigen Pause präsentieren die Ahltener Laienspieler in diesem Jahr wieder ein Stück in einem Akt. Unter der Regie des künstlerischen Leiters Klaus-Dieter Garms wird im März und April das Stück „Freitag der 13.“ inszeniert. Passend zum Titel führen die Unverzagten das erste Mal den Einakter am Freitag, 13. März, um 18 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Martinskirchengemeinde, Hannoversche Straße 28, auf. Der Eintritt ist frei.

Die weiteren Aufführungen zeigen die Laienspieler indes überwiegend in Alten- und Seniorenheimen in Raum Lehrte und Burgdorf. Ziel ist es, den Heimbewohnern und ihren Angehörigen mit dem Theaterspiel eine kleine Freude zu bereiten.

Auf der Bühne geht es turbulent zu. Quelle: privat

In dem Einakter wird es turbulent zugehen: Denn die abergläubische Anna Hecht ist natürlich felsenfest der Meinung, dass am Freitag, dem 13., etwas Schlimmes passieren wird. Ihre Familie lacht allerdings nur darüber. Als dann jedoch plötzlich zwei Damen vom Bauamt erscheinen und die Ablehnung für die sicher geglaubte Baugenehmigung für einen Erweiterungsbau überreichen, sieht sich Anna bestätigt.

Tochter Leonie erzählt später redensartlich, ihr Vater hätte bei einem Missgeschick den Vogel abgeschossen. Anna denkt daraufhin irrtümlich, ihr Mann hätte die Mitarbeiter der Baubehörde erschossen, um dadurch Schlimmeres zu verhindern. Als zu allem Überfluss auch noch ein Herr Hase von der Kripo erscheint, Opa Walter versehentlich für einen Drogendealer hält und ihn verhaftet, nimmt das Chaos endgültig seinen Lauf.

Von Katja Eggers