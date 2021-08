Lehrte

Wer regelmäßig die Ahltener Straße mit dem Auto nutzt, muss sich für die nächsten Wochen ein wenig umstellen. Ab Dienstag, 10. August, ist die stark befahrene Straße in ihrem östlichen Abschnitt halbseitig gesperrt. Dann rollt dort der Verkehr nur noch stadtauswärts. Wer in der Gegenrichtung unterwegs ist, muss Umleitungen in Kauf nehmen.

Grund für die teilweise Sperrung der Ahltener Straße sind Tiefbauarbeiten im Auftrag der Stadtwerke Lehrte. Diese wollen im Abschnitt zwischen der Einmündung der Bahnhofstraße und der Kreuzung mit der Feldstraße neue Elektroleitungen ins Erdreich bringen. In diesem Bereich gilt dann die Einbahnstraßenregelung.

Sperrung wohl bis Ende der Sommerferien

Noch ist unklar, wie lange die Arbeiten und damit auch die halbseitige Sperrung dauern werden. Nach Angaben der Stadtwerke sollen die Kabel abschnittsweise in den Untergrund eingelassen werden. Bis zum Ende der Sommerferien, also bis Anfang September, werde man mit den groben Arbeiten vermutlich fertig sein, lautet die vorsichtige Schätzung. Dann wäre auch die Ahltener Straße wieder frei. Der Einbau neuer Elektrokabel sei notwendig, weil es mehrere Neubauten an dem Straßenzug gebe, heißt es. Auch Elektroladestationen müssten versorgt werden. Dafür reichten die alten, sehr dünnen Kabel nicht aus.

Wer die Ahltener Straße stadteinwärts benutzen will, wird ab dem 10. August weiträumig umgeleitet – und zwar über den Westring und die Iltener Straße sowie die Berliner Allee. Diese Umfahrung galt bereits bei einer früheren Sperrung der östlichen Ahltener Straße im Dezember 2020. Viele Autofahrer nutzten seinerzeit aber auch Schleichwege durch die Wohngebiete in diesem Teil Lehrtes.

Am Sonntag ist die Feldstraße dicht

Die Stadt kündigt noch eine weitere Straßensperrung an: Am Sonntag, 8. August, von 7.30 bis 15 Uhr wird die Feldstraße zwischen der Einmündung der Rosenstraße und der Kreuzung mit der Ahltener Straße nicht passierbar sein. Der Linienbusverkehr fährt in dieser Zeit über die Iltener Straße, Berliner Allee und die Bahnhofstraße.

Von Achim Gückel