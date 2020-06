Eine der am meisten befahrenen Straßen in der Innenstadt von Lehrte wird am Mittwoch, 1. Juli, für einige Stunden zum Nadelöhr. Die Ahltener Straße muss wegen Bauarbeiten auf einem angrenzenden Grundstück halbseitig gesperrt werden. Wer stadteinwärts unterwegs ist, muss einen Umweg fahren.