Die Ahltener Musikanten laden zu einem ganz besonderen Jahreskonzert ein. Es wird erstmals nicht in der Aula der örtlichen Schule, sondern im Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte stattfinden. Dirigent Martin Hartmann hat dabei etwas zu feiern. Er hält bei dem Ensemble seit 30 Jahren den Taktstock in der Hand.