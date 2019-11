Er war mit dem Mietwagen und der Fähre unterwegs, mit dem Fischkutter, einem Buschflieger und in Wanderstiefeln: Am Donnerstag, 5. Dezember, zeigt der Uetzer Ernie Meyer in Lehrte Bilder von seiner außergewöhnlichen Reise durch den Norden Kanadas und Alaskas.