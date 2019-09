Altes Stadtwerkegelände: Der Abriss beginnt

Lehrte

Lehrtes Innenstadt verändert einmal mehr ihr Gesicht: Auf dem früheren Stadtwerkegelände an der Manskestraße geben seit ein paar Tagen die Bagger und Maschinen eines Abrissunternehmens den Ton an. In ein paar Wochen sollen sämtliche Gebäude dort verschwunden sein. Von Herbst 2020 an will die Lehrter Wohnungsbaugesellschaft, der das Gelände mittlerweile gehört, dort das Wohnquartier am Stadtpark errichten – mit modernen Neubauten, die 66 Dreizimmer- und 25 Zweizimmerwohnungen sowie eine Einzimmerwohnung bieten werden.

Die Villen stehen im Weg

Doch erst einmal kommt das für viele Lehrter vermutlich traurige Abrissszenario. Denn dabei werden auch die beiden alten Stadtwerkevillen beseitigt. Sie waren bei den Planungen für das neue Wohnquartier nicht mehr berücksichtigt worden. Kurz gesagt: Sie stehen der ökonomischen Ausnutzung des Geländes im Weg.

Noch haben die Villen eine Schonfrist. Frühestens in der übernächsten Woche, also Ende September, werden sie aber abgerissen, macht Christian Swoboda, stellvertretender technischer Leiter bei der Lehrter Wohnungsbau deutlich. Bis dahin werden die alten Gebäude noch entrümpelt und entkernt. Auch mit der Entsorgung von Schadstoffen aus den Gebäuden sei man noch beschäftigt.

Von Achim Gückel