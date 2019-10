Eigentlich hätte schon Ende September ihr letztes Stündlein schlagen sollen. Doch der Abriss der zwei markanten Villen auf dem Alten Stadtwerke-Gelände an der Manskestraße in Lehrte verzögert sich. Grund dafür ist die aufwendige Entsorgung von Schadstoffen, die in einem der Gebäude gefunden wurden.