Riesige Überraschung in der Diskussion um eine Erweiterung oder einen Neubau des Gymnasiums in Lehrte: Die Stadtverwaltung schlägt nun den vollständigen Neubau der Schule an der Friedrichstraße vor. Dafür müssten die dortige Sporthalle und das sogenannte Müllerhaus abgerissen werden. Bürgermeister Frank Prüße nennt das „eine fantastische Idee“.