Lehrte

Die Debatten um die Zukunft der Kleingartenkolonie Feierabend und das Neubaugebiet auf dem Gelände an der Manskestraße waren lang und intensiv. Jetzt ziehen sich dort auch die Aufräumarbeiten sehr viel länger hin als geplant. Sie nehmen etwa doppelt so viel Zeit in Anspruch als gedacht. Ursprünglich hätte di...