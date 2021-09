Eine Trennung oder Scheidung, familiäre oder gesundheitliche Probleme: In diesen Situationen benötigen Frauen oftmals rechtlichen Beistand. Die AWO bietet deshalb eine kostenlose Rechtsberatung für Frauen an.

Lehrte - AWO bietet Rechtsberatung für Frauen an

