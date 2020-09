Arpke/Hämelerwald

Eine 78-jährige Autofahrerin hat offenbar an nur einem Tag Unfälle an zwei verschiedenen Orten verursacht und ist geflüchtet. Für eine Karambolage, die sich in Arpke ereignete, hat die Polizei die Frau bereits als Verantwortliche ermitteln können.

Doch die Frau gab gegenüber den Beamten an, am selben Tag auch auf dem Parkplatz des Supermarkts an der Hermesstraße in Hämelerwald ein anderes Auto gerammt zu haben und dann geflüchtet zu sein. Dabei soll es sich um einen blauen Kleinwagen handeln. Jetzt bittet die Polizei darum, dass sich der Eigentümer dieses Fahrzeugs im Lehrter Kommissariat unter Telefon (0 51 32) 82 70 meldet.

Von Achim Gückel