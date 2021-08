Die AfD in Lehrte ist im Wahlkampf offenbar das Ziel einer groß angelegten Diebstahlsaktion geworden. Die Partei hat bei der Polizei den Verlust von 65 Wahlplakaten angezeigt. Und sie bietet eine Belohnung für den entscheidenden Hinweis auf den oder die Täter.

Dieses Plakat der AfD hängt an der Burgdorfer Straße in Lehrte. An 65 anderen Stellen ist die Werbung dieser Partei gestohlen worden. Quelle: Achim Gückel