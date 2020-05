Lehrte

Einen Unfall hat ein 35-jähriger Autofahrer am Sonnabendvormittag auf der Immenser Landstraße verursacht. Laut Polizei missachtete der Fahrer eines Golfs beim Linksabbiegen in Richtung Autobahn die Vorfahrt eines entgegenkommenden 54-Jährigen in einem Skoda Oktavia und stieß mit ihm zusammen.

Beide Autofahrer erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein weiteres Fahrzeug durch herumfliegende Teile beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Sie leitete gegen den 35-jährigen Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Von Patricia Oswald-Kipper