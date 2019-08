Immensen

Eigentlich sollte es 1995 eine einmalige Sache sein, dann ist es von Mal zu Mal immer größer geworden, und mittlerweile zieht es jährlich Tausende von Besuchern an: Die Rede ist vom Dreschefest der Freunde historischer Fahrzeuge Immensen. Am Wochenende haben die Mitglieder die 25. Auflage der beliebten Veranstaltung gefeiert.

Der Besucherrekord von 2004, als das Dreschefest sage und schreibe rund 5000 Besucher anlockte, konnte wegen des etwas ungemütlichen Wetters zwar nicht geknackt werden. „Aber am Sonnabend war das Wetter besser, da haben wir knapp 1000 Besucher gezählt“, sagte Ulrich Schulz, der Vorsitzende des Vereins. Der Besuch am Sonntag sei wegen Regenschauern dagegen schleppender gewesen.

Jannik Haase gehört beim Dreschefest zu den jüngsten Treckerfahrern - der 19-Jährige ist mit dem Fendt FW 139 seines Vaters dabei. Quelle: Katja Eggers

Eigentlich müsste es Dreschfest heißen

Dass die Veranstaltung aber überhaupt einmal solche Besuchermassen anlocken würde, hatten die zehn Mitglieder, die das erste Dreschefest seinerzeit organisiert hatten, gar nicht geplant. „Bei unserem ersten Fest haben wir mit einem Lanz Bulldog angefangen, hatten ein paar Reihen Getreide angepflanzt und das Korn gedroschen – das war aber eigentlich nur so als einmalige Vorführung fürs Dorf gedacht“, erinnert sich Thorsten Kochanneck, ehemaliger Vorsitzender der Freunde historischer Fahrzeuge. Weil das Fest jedoch auf Anhieb ein Erfolg war, wiederholte es der Verein.

Während die Mitglieder anfangs nur einen Getränkestand und eine einzige Würstchenbude stellten und alles noch selbst erledigten, haben sie die Gastronomie schon beim dritten oder vierten Fest in professionelle Hände gegeben. Der Name ist jedoch geblieben. Eigentlich habe das Dreschefest nämlich Dreschfest heißen müssen. „Mit Klopperei hat es ja schließlich nichts zu tun“, sagt Kochanneck schmunzelnd. Bei der Ankündigung hatte es jedoch einen Schreibfehler gegeben. Weil die Organisatoren den Namen Dreschefest aber eigentlich ganz lustig fanden, wurde er einfach beibehalten.

Verein hat 120 Mitglieder

In der Anfangszeit ging das Fest noch als eine Art Treckertreffen über die Bühne. „Der Dampf kam erst bei der zehnten Auflage dazu“, berichtet Kochanneck. Und das ist bis heute so geblieben. Mittlerweile zählt der Verein allerdings rund 120 Mitglieder.

Für ihr Jubiläums-Dreschefest hatte die Freunde historischer Fahrzeuge diesmal das Thema Dampf in den Fokus gerückt. Neben gut 150 alten Treckern und knapp 30 Oldtimern aus ganz Deutschland gab es auf dem Mühlenberg 14 kleine und große Dampfmaschinen zu bewundern. Die imposanteste war die blaue „Miss Ellie“, die zudem vorführte, wie im Straßenbau in den Fünfzigerjahren Wege angelegt wurden.

Dampfwalze „Miss Ellie" zieht schon allein wegen ihrer stattlichen Größe die Blicke auf sich. Quelle: Katja Eggers

Wie eine große Familie

In Aktion konnten die Besucher auch „Angelika“ sehen. Die englische Dampflokomobile, Baujahr 1922, von Mark Kamin aus Northeim dampfte ordentlich und trieb einen historischen Buschhacker an. „Der zerkleinert Äste, und mit denen heize ich dann Angelika an – das ist quasi ein Kreislauf“, sagt Kamin.

Ein paar Meter weiter präsentierte Gotthard Sonneborn sein Dampfkran-Modell. Mit dem Original wurden früher Lasten von bis zu 150 Tonnen über Entfernungen von bis zu 800 Kilometern transportiert. Mit dem Modell im Maßstab 1:2 ist Sonneborn bei den Dreschefesten in Immensen von Anfang an dabei gewesen. „Und das immer wieder gern“, betonte er. Denn das Dreschefest in Immensen sei für ihn eines der freundlichsten und sympathischsten Feste überhaupt. „Das ist hier wie eine große Familie“, sagte er.

Gotthard Sonneborn führt seinen Dampfkran im Maßstab 1:2 vor. Quelle: Katja Eggers

Von Katja Eggers