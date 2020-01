Am Bahnhof in Lehrte-Hämelerwald ist ein zunächst verbaler Streit nach einer Zugfahrt eskaliert. Zwei Unbekannte schlugen ihr Opfer An der Sternstraße in der Nacht zum Sonnabend, 28. Dezember, nieder und verletzten es im Gesicht. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.