Lehrte/Sehnde

Ein 17-Jähriger aus Sehnde ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 443 bei Lehrte mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche am Mittwoch gegen 10 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Sehnde unterwegs. In Höhe der Bahnbrücke habe ein 50-Jähriger, der mit seinem VW Touareg vor dem 17-Jährigen fuhr, plötzlich bremsen müssen. Das bemerkte der junge Mann offenbar zu spät, fuhr auf und stürzte. Über die Schäden an dem Kleinkraftrad und dem VW machte die Polizei keine Angaben.

Von Achim Gückel