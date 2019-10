Bayrisches Bier, knusprige Schweinshaxen und zünftige Stimmungsmusik: Beim Oktoberfest ist in Lehrte-Ahlten am Wochenende ordentlich die Post abgegangen. Rund 1500 Besucher haben ausgelassen gefeiert und mitunter auf Tischen und Bänken getanzt – in Dirndl und Lederhosen natürlich.