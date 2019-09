Der Lehrter Wochenmarkt hat in diesem Jahr ein großes Jubiläum: Er besteht seit 150 Jahren. Das wird am 14. September mit einem Aktionsprogramm gefeiert. Als der Markt am 17. Dezember 1869 startete, gab es noch keinen Kaiser und auch noch nicht die Matthäuskirche, die im Volksmund auch Marktkirche genannt wird.