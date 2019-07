Lehrte

Die Protestaktionen im Rahmen der Jugendbewegung Fridays for Future gehen weiter. Nach den Ferien wird es in Lehrte zum zweiten Mal eine Demonstration für mehr Klimaschutz geben – und zwar am Freitag, 30. August. Die Organisatoren machen bereits jetzt in sozialen Netzwerken dafür Werbung. Ein Programm steht bereits fest, offiziell bei der Stadt angemeldet wurde die Demo bereits vor Ferienbeginn.

Der Protest am 30. August wird um 11.15 Uhr am Brunnen vor dem Kurt-Hirschfeld-Forum beginnen. Dort soll es Aktionen und ab 12 Uhr eine Kundgebung geben. Ein Demonstrationszug soll sich ab 12.15 Uhr in Bewegung setzen, der etwa eine Stunde später in eine Abschlussveranstaltung auf dem Rathausplatz münden wird. Danach soll ein Weekend for Future mit Workshops, Vorträgen, einer Diskussionsrunde und einer Party beginnen.

Am 14.Juni hatte es erstmals eine Demo unter dem Motto „Friday für Future“ in Lehrte gegeben. Damals nahmen daran rund 300 Jugendliche teil.

Von Achim Gückel