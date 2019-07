Ahlten

Ein heller Anstrich, ein neuer Teppichboden, moderne Möblierung und ein zusätzliches Beratungszimmer: Die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen hat ihre Geschäftsstelle an der Straße Zum Großen Freien in Ahlten umgebaut und modernisiert. Vier Wochen lang war sie geschlossen. Am Freitagnachmittag wurde sie mit Kunden und Mitarbeitern neu eröffnet.

Henning Deneke-Jöhrens, Vorstandschef der Volksbank, erinnerte in seiner Begrüßung der Gäste daran, dass die Volksbank im Jahr 1978 an ihren heutigen Standort gezogen ist. Vor 19 Jahren hatte es dort die erste grundlegende Renovierung gegeben. Jetzt war es der Anspruch, durch erneute Umbauten moderne, kundenorientierte Bereiche zu schaffen und auch den Mitarbeitern durch höhenverstellbare Schreibtische im Service mehr Komfort zu schaffen.

Investition von rund 150.000 Euro

Rund 150.000 Euro steckte das Kreditinstitut laut Deneke-Jöhrens insgesamt in die Modernisierungen. Das sei eine Menge Geld, aber die Volksbank habe in Ahlten schließlich noch viele Jahre vor sich, sagte der Vorstandschef beim Sektempfang vor rund 50 Gästen.

Und in der Tat ist die Volksbank in Ahlten der Platzhirsch in Sachen Geldgeschäfte. Rund 4500 Kunden habe man in der Kartei, sagte Geschäftsstellenleiterin Anna Maria Müller. 70 Prozent aller Bürger im Dorf seien Kunden. „Der Umbau ist ein klares Bekenntnis zum Standort Ahlten“, sagte Müller, die gemeinsam mit drei weiteren Kollegen die Kundschaft in Lehrtes größtem Ortsteil betreut. Nach Deneke-Jöhrens’ Meinung ist auch der Standort der Filiale ein großer Vorteil. Die zentrale Lage an der wichtigsten innerörtlichen Straße Ahltens sei ein „sehr besonderer Ort“.

Von Achim Gückel