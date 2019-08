Ahlten

Hoher Sachschaden, aber keine Verletzten: Das ist das Resultat eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 385 bei Ahlten ereignet hat. Dort ist ein voll besetzter VW Sharan nahezu ungebremst auf einen vor der Ampel an der Hannoverschen Straße haltenden Mercedes SUV aufgefahren. Nach Angaben der Polizei gab der 38-jährige Fahrer des VW an, er sei wohl kurz am Steuer eingenickt. In einer Mitteilung aus dem Kommissariat ist von „ Sekundenschlaf“ die Rede.

Den Schaden an den zwei Autos gibt die Polizei mit insgesamt 55.000 Euro an. „Die Wagen sind Totalschaden“, sagte ein Sprecher. Dank Airbags seien aber keine Insassen verletzt worden. Während der Aufnahme des Unfalls kam es an dem viel befahrenen Verkehrsknoten am Rand von Ahlten zu erheblichen Behinderungen.

Von Achim Gückel