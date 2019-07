Lehrte

Zwei Männer aus der Lehrter Bürgerschützen-Gesellschaft und der Burgdorfer Schützengesellschaft tragen jetzt den Titel 1. Landesverbandsritter. Der Lehrter Uwe Kaddatz, Vize-Vorsitzender in seinem Verein, und der Burgdorfer Jörg Hoppe, der Vorsitzender in seiner Gesellschaft ist, holten sich diesen Titel bei den Titelkämpfen um die Landesverbandskönige im Bundesleistungszentrum für Schießsport in Hannover.

Kaddatz errang den Titel in der Schützenklasse mit einem 13,03-Teiler. In dieser Klasse wird der Wettbewerb mit dem Luftgewehr Freihand ausgetragen. Hoppe errang in der Schützenaltersklasse mit einem 2,23-Teiler ebenfalls den Titel 1. Landesverbandsritter 2019. Diese Klasse wird mit dem Luftgewehr Auflage ausgetragen. Gemeinsam wollen beide Titelträger den errungenen Titel beim Lehrter Schützenfest am letzten Wochenende im Juli gebührend feiern.

Von Achim Gückel