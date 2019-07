Sind am Bahnhof in Lehrte-Hämelerwald noch mehr Parkplätze nötig? Der Lehrter CDU-Regionsabgeordnete Bernward Schlossarek beantwortet diese Frage mit einem Ja. Er bringt sogar den Bau eines Parkdecks in die Diskussion – womit sich Hämelerwalds Ortsbürgermeister Dirk Werner gar nicht anfreunden kann.