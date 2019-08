Lehrte

Autodiebstahl an der Europastraße: Unbekannte Täter haben dort in der Nacht zu Sonnabend einen weißen Mercedes-Benz-Kleintransporter gestohlen. Das Fahrzeug eines Paketdienstes stand dort am Straßenrand, am Sonnabendmorgen bemerkte der Fahrer den Verlust.

Die Polizei schätzt den Wert des Lieferwagens auf etwa 20.000 Euro. Hinweise auf den Täter hat sie bislang nicht. Im Bereich der Europastraße ist es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Diebstählen von Lieferwagen gekommen. Von dort aus können Diebe innerhalb von wenigen Minuten auf der Autobahn 2 sein, was eine schnelle Flucht ermöglicht.

Von Achim Gückel