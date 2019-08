Lehrte

Auf der Feldstraße ist es am Dienstag gegen 10.40 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 88-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. In Höhe der Bushaltestelle Große Moorstraße hatte ein 40-jähriger Autofahrer den Senior beim Überholen leicht touchiert. Dadurch verlor dieser das Gleichgewicht und stürzte. Er zog sich Schürfwunden zu und musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auto und Fahrrad wurden leicht beschädigt.

Von Achim Gückel