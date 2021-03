Lehrte

Wenn der Frühling naht, ist das die Zeit für Frösche, Molche und Kröten, aus ihren Winterquartieren zu kommen und im Schutz der Dunkelheit zu ihren Laichplätzen zu ziehen. Weil die Tiere dabei mitunter Straßen überqueren müssen, gilt für Autofahrer erhöhte Vorsicht. Auf dem Hohnhorstweg in Lehrte haben die Amphibien sogar Vorfahrt. Zwischen 19 Uhr und 7 Uhr ist der Abschnitt der Straße zwischen dem Bürgerschützenheim und dem Parkplatz des FC Lehrte zum Schutz der Tiere nun gesperrt.

„Insbesondere beim Überqueren von Straßen sind die Amphibien durch den Fahrzeugverkehr stark gefährdet, da sie sich relativ langsam fortbewegen und im Scheinwerferlicht eine Schreckstellung einnehmen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Der Hohnhorstweg ist dabei für besonders viele Tiere von Gefahr. Etliche Amphibien überqueren ihn alljährlich im Frühjahr auf dem Weg zu den Teichen im Stadtpark. Die nächtliche Sperrung der Straße wird, je nach Wetterlage, mehrere Wochen andauern.

Hinweisschilder an mehreren Straßen

Darüber hinaus weisen an mehreren Straßen im Stadtgebiet Schilder auf die Krötenwanderung hin und mahnen Autofahrer zur Vorsicht – und zwar an der Kreisstraße 122 zwischen Ahlten und Klein Kolshorn, an der Straße Zum Hämeler Wald zwischen Hämelerwald und Arpke, am Dammweg sowie der Straße Am Waldsee in Hämelerwald und am Mühlenweg bei Sievershausen.

Die Stadt betont, dass die zeitweilige Straßensperrung aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes laut Straßenverkehrsordnung zulässig ist.

Von Achim Gückel