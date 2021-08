Aligse/Kolshorn/Steinwedel

Wenn am 12. September Kommunalwahlen sind, dann hoffen in den Dörfern im Lehrter Norden vier Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen auf Stimmen. Für den Stadtrat kandidieren Melanie Holtmann-Jordan aus Steinwedel und Armin Albat aus Kolshorn. Sie bewerben sich zudem ebenso wie Imbke Meyer-Frerichs aus Aligse und Michael Schimanski aus Steinwedel um Sitze in ihren Ortsräten.

Man habe nach vielen Jahren wieder ein starkes Team für Aligse, Röddensen, Kolshorn und Steinwedel beisammen, heißt es in einer Mitteilung der Partei. „Wir wollen die Dörfer im Lehrter Land mit zwei Sitzen im Stadtrat vertreten und mit jeweils zwei Sitzen in den Ortsrat von Steinwedel und von Aligse-Röddensen-Kolshorn einziehen“, formuliert Holtmann-Jordan die Ziele. Mehr Klimaschutz vor Ort, Beschleunigung der Verkehrswende sowie eine nachhaltige Wirtschaftspolitik seien die politischen Ziele, betont Albat. Ebenso gehe es den Grünen um faire Bildungschancen und die Angebote für Kinder und Jugendliche in den Dörfern.

Gleichberechtigung und Integration

Holtmann-Jordan nennt zudem die Gleichberechtigung von Frauen und die Integration von neuen Mitgliedern in die Gesellschaft als ein Ziel. Meyer-Frerichs liegen vor allem die Naturräume, die die Dörfer umgeben, am Herzen. Wichtig ist ihr die Bewahrung des Dorfcharakters, zum Beispiel durch ortsbildprägende Freiflächen und Bäume. Meyer-Frerichs ist auch im Verein für Umweltschutz und Dorferhaltung in Aligse aktiv, der gegen die Ansiedlung eines Aldi-Logistikzentrums unweit vom Dorfrand kämpft. Die Grünen im Rat der Stadt hatten unlängst für den Aldi-Bebauungsplan gestimmt, ebenso wie SPD, Linke und FDP.

Die Grünen-Kandidaten hätten „schon einiges bei anderen Lehrter Initiativen erreicht“, heißt es in der Mitteilung. Etwa beim Forum Radverkehr. Auch bei den Diskussionen um das Aldi-Zentrum hätten sie innerhalb und außerhalb ihrer Partei Position bezogen und sich gegen die Ansiedlung zusätzlicher Logistik in Lehrte ausgesprochen.

Von Achim Gückel