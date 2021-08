Lehrte

In der Stadt suchen Firmen immer wieder nach Grundstücken, weil sie expandieren wollen. Deshalb fragt die Redaktion die Politiker: Wie wollen Sie den Mangel an Gewerbeflächen für kleine und mittelständische Unternehmen in Lehrte beheben? AfD und Piraten haben die Frage nicht beantwortet.

„Lehrte nahm schon 2017 mit 133 Hektar an Gewerbeflächen in der Region Hannover einen Spitzenplatz ein. Mit der von uns 2020 durchgesetzten Unternehmensbefragung werden wir genaue Erkenntnisse zum Erweiterungsbedarf der Bestandsunternehmen in unserer Stadt erhalten. Darauf aufbauend ist die Verwaltung in der Pflicht, das von der SPD bereits geforderte Gewerbeflächenkonzept noch 2021 auszuarbeiten. Dabei werden wir besonders auf gute Arbeitsplätze, Ausbildungsbereitschaft und nachhaltige Entwicklung achten.“

„Erstens gäbe es mit CDU-Mehrheit in Aligse mehr als 15 Hektar verfügbare Grundstücke. Zweitens wollen wir den Ankauf brach liegender und vernachlässigter Flächen fördern – zum Beispiel in Lehrte Nord und Sievershausen. Drittens bieten wir schrittweise Flächen um die Autobahnabfahrt Lehrte Ost und an der Westtangente in Ahlten an. Die vierte Chance sehen wir eher langfristig in der Zusammenarbeit mit der Bahn beim Dreieck Richtersdorf mit immerhin fünf Hektar zentrumsnaher Fläche.“

„Wir müssen Perspektiven für unsere Unternehmen schaffen und fordern einen festen Fahrplan, wann potenzielle Flächen den Firmen angeboten werden. Damit Entwicklungsmöglichkeiten für die lokale Wirtschaft nicht an Platzmangel scheitern, sollten wir auch über gemeindeübergreifende Gewerbegebiete nachdenken. Um Lehrte attraktiv zu halten, wollen wir zudem die Gewerbesteuer bis mindenstens 2026 nicht erhöhen und grundsätzlich für die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes werben.“

„Potenzielle Grundstücke stehen durchaus zur Verfügung, sogar ganz ohne neue Gewerbegebiete auf der grünen Wiese. Gerade beim Zwischenerwerb durch die Stadt muss der Verkauf für die jetzigen Besitzer aber viel attraktiver werden. Sie müssen die Chance bekommen, selbst von der Erschließung zu profitieren, um auch in Niedrigzinszeiten langfristigen Nutzen zu haben. So halten und fördern wir den Mittelstand, der für die meisten Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sorgt.“

„Der Erwerb von Gewerbeflächen ist gerade für kleinere Unternehmen eine große Herausforderung. Denn Boden ist knapp und wertvoll. Daher muss im Dialog mit den Gewerbetreibenden der echte Bedarf festgestellt werden. Wir möchten im Rahmen eines Flächenmanagements bestehende Gewerbegebiete restrukturieren und besser ausnutzen. Damit vermeiden wir die Aufgabe von weiteren Naturräumen. Neue Gewerbefläche könnte auch bei Renaturierung bislang versiegelter Areale entstehen.“

„Wirtschaftspolitik auf lokaler Ebene muss sich an den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner orientieren. Lehrte aber agiert einseitig zugunsten flächenverbrauchender Großunternehmen. Wir hingegen wollen vorrangig kleine einheimische Unternehmen fördern. Diese sollen bei der Vergabe vorhandener Flächen, zu denen auch das sogenannte C-Areal gehört, bevorzugt werden. Auch können bestehende Leerstände zugunsten lokaler Firmen aktiviert werden. Weitere Versiegelungen lehnen wir ab.“

