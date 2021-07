Aligse/Kolshorn/Röddensen/Steinwedel

Der amtierende Ortsbürgermeister Frank Seger steht bei der CDU in Aligse-Kolshorn-Röddensen auf dem Spitzenplatz. Der erfahrene Ortspolitiker, der bei der vergangenen Kommunalwahl noch für die SPD antrat, möchte wieder ins Amt gewählt werden und die Drei-Dörfer-Gemeinschaft repräsentieren. Ihm folgen auf den weiteren Listenplätzen Dirk Bödecker aus Kolshorn, Dirk Hense aus Röddensen sowie Rolff Hirschberg und Martin Schiweck aus Aligse. Ortsverbandsvorsitzender Schiweck ist bewusst auf einen hinteren Platz gerückt, „da mein Fokus auf einer weiteren politischen Mitarbeit im Rat der Stadt Lehrte liegen soll“.

Für den Ortsrat Steinwedel führt Ralf Wengorsch die Liste an. Auf den bisherigen stellvertretenden Ortsbürgermeister folgen Jürgen Albrecht, Jens Rosenbaum und Thorsten Gill.

Ortsverband kündigt Wahlprogramm an

Während der Corona-Pandemie sei es eine besondere Herausforderung gewesen, Interessierte für die Mitarbeit in der Kommunalpolitik zu gewinnen, resümiert Ortsverbandschef Schiweck. Die CDU werde weiter aktive politische Arbeit in den beiden Ortsräten leisten und sich an der örtlichen Gestaltung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger beteiligen, so der Ortsverbandsvorsitzende. In den nächsten Wochen will der Ortsverband dazu noch ein Wahlprogramm vorlegen.

Von Patricia Oswald-Kipper