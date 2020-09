Lehrte/Sehnde/Burgdorf/Uetze

Die Woche der Diakonie gibt es in Niedersachsen inzwischen seit 2003. Jedes Jahr laden Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen zu Festen, Vorträgen, Konzerten und Gottesdiensten ein. In Zeiten der Corona-Pandemie sind Veranstaltungen allerdings nur sehr eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich. Die Woche der Diakonie vom 6. bis 13. September unter dem Thema Mitreden findet daher im Kirchenkreis Burgdorf medial statt – auf der Kirchenkreis-Website und mit kurzen Videointerviews auf dem Youtube-Kanal des Kirchenkreises.

So können Interessierte die Angebote der Kirchengemeinden ebenso kennenlernen wie die Hilfen des Diakonieverbands Hannover-Land, zum Beispiel die Schuldnerberatung und den Hospizdienst.

Sechs Kurzinterviews sind geplant

Weitere Informationen, Texte, Videos und Links zu den Themen der Woche der Diakonie und auch dazu, was es mit dem Thema Mitreden auf sich hat, veröffentlicht der Kirchenkreis von Montag, 7. September, bis Sonnabend, 12. September, täglich auf seiner Homepage www.kirchenkreis-burgdorf.de und auf dem Youtube-Kanal des Kirchenkreises.

Es sind sechs Kurzinterviews geplant. Am Montag, 7. September, geht es um das Projekt „Ma(h)l zu Markus“, bei dem die Markusgemeinde einen Mittagstisch für Senioren anbietet und in geselliger Runde gegen eine kleine Spende Suppe, Kaffee, Tee und Kekse ausgibt. Der Ambulante Hospizdienst wird am Dienstag, 8. September, vorgestellt. Um die Burgdorfer Paulus Perlen geht es am Mittwoch, 9. September. Ein Kurzinterview über das gelbe Haus in Hänigsen steht am Donnerstag, 10.September, auf dem Programm. Die Schuldnerberatung präsentiert sich am Freitag, 11. September. Ausklingen wird die Reihe am Sonnabend, 12. September, mit einem Beitrag über die Flüchtlingsinitiative Lehrte hilft.

