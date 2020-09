Immensen/Arpke/Sievershausen/Hämelerwald

Die evangelische Kirche steckt in einem grundlegenden Wandel. Gemeinden verlieren immer mehr Mitglieder, die Landeskirche muss sparen. Um dieser Entwicklung frühzeitig entgegenzuwirken, wollen die Kirchengemeinden Immensen, Arpke, Sievershausen und Hämelerwald künftig stärker zusammenarbeiten.

Wie das in der nahen Zukunft aussehen soll und was sich für die Menschen vor Ort konkret verändern wird, das wollen die Kirchenvorstände in gleichzeitig stattfindenden Informationsveranstaltungen erläutern. Die Kirchengemeinden laden daher für Mittwoch, 9. September, 19 Uhr, zu Informationsabenden in den jeweiligen Dörfern ein.

Leißer: „Wir schrumpfen jedes Jahr“

Mit dem Ausbau der regionalen Kooperation wollen sich die beteiligten Gemeinden auf die Zukunft vorbereiten. „Wir schrumpfen jedes Jahr, auf diesen Trend haben wir keinen Einfluss“, sagt Immensens Pastor Thorsten Leißer. Ursache für diese Entwicklung sei unter anderem der demografische Wandel. „Wir haben mehr Beerdigungen als Taufen und obendrein auch mehr Kirchenaus- als eintritte“, sagt Leißer. In den vergangenen Jahren habe der Kirchenkreis Burgdorf, zu dem die vier Gemeinden gehören, um die 4000 Mitglieder verloren.

Dadurch würden weniger Kirchensteuergelder fließen. Leißer spricht allerdings lieber von Mitgliedsbeiträgen. Fakt sei jedoch, dass die Einnahmen fehlen würden. „Und je kleiner eine Gemeinde ist, desto weniger Geld bekommt sie von der Landeskirche, und damit steht weniger Geld für Personal zur Verfügung“, bringt es Immensens Pastor auf den Punkt. Auch wegen der Corona-Pandemie stünden vor allem Gemeinden auf dem Land vor großen Herausforderungen.

Gemeinden wollen Synergieeffekte nutzen

Um die Vielfalt und Verlässlichkeit ihrer Angebote in den vier Dörfern trotzdem zu erhalten, wollen die Gemeinden künftig Synergieeffekte nutzen. Bei der Konfirmandenarbeit würden Immensen, Arpke und Sievershausen bereits kooperieren und etwa gemeinsam auf Segelfreizeit gehen. Denkbar sei laut Leißer aber zum Beispiel auch, dass es statt vier Gemeindebüros künftig nur ein Büro gebe.

Leißer blickt zudem bereits auf die nächste Sparrunde der Landeskirche im Jahr 2023. „Dann wird sicherlich auch bei den Pfarrstellen gekürzt.“ Wenn Hämelerwalds Pastorin Iris Habersack zum 31. Mai nächsten Jahres in den Ruhestand gehe, sei nicht damit zu rechnen, dass der Ort erneut einen Nachfolger in Vollzeit beschäftigen werde, vermutet Leißer. „Daher ist es wichtig, dass wir zusammenrücken, um auch künftig arbeitsfähig zu bleiben“, betont der Pastor.

Infoveranstaltungen zur selben Zeit

Die Infoveranstaltung in Hämelerwald ist im Martin-Luther-Haus, Bernsteinstraße 10. In Immensen wird auf Scheuers Hof, Lehrter Straße 4, informiert. Unter freiem Himmel gehen jeweils die Veranstaltungen in Sievershausen vor der St.-Martinskirche, Kirchweg 4, und in Arpke zwischen Kirche und Gemeindehaus, Ahrbeke 7, über die Bühne. In Sievershausen und Arpke gibt es einige Sitzplätze. Wer auf jeden Fall sitzen möchte, sollte sich selbst eine Sitzgelegenheit mitbringen. Es gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Teilnehmer werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und ihre Kontaktdaten am Eingang anzugeben.

Von Katja Eggers