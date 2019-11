Wollte er seine Exfreundin in Lehrte töten? Hat er zumindest in Kauf genommen, dass sie schwerste Verletzungen erlitt? Am Landgericht in Hildesheim beginnt am Montag, 4. November, der Prozess gegen einen 33-Jährigen, der offenbar aus Wut über die Trennung völlig durchgedreht ist.