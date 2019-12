Lehrte

Auf der Suche nach Beute sind Diebe in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Westerstraße in Lehrte eingedrungen. Laut Polizei hebelten sie dort von zwei Kellerabteilen die Vorhängeschlösser an den Holztüren auf. Sie durchwühlten die Abteile und nahmen daraus Kleidung sowie ein altes Damenfahrrad mit. Der Kellereinbruch wurde nach Angaben der Polizei am Dienstag festgestellt. Die Tat ereignete sich laut Ermittler aber vermutlich in den Tagen davor – und zwar nach Dienstag, 26. November.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer (05132) 8270 zu melden. pos

Von Patricia Oswald-Kipper