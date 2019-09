Was in Supermärkten im Trend liegt, soll auch für die Lehrter Hundetoiletten gelten: Bio- statt Plastikbeutel. Das meint zumindest die Gruppe aus CDU, Grünen und Unabhängigen im Immenser Ortsrat. Ein entsprechender Antrag steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Gremiums am Mittwochabend.