Jugendliche beschädigen Fahrräder am Schulzentrum Lehrte Süd

Lehrte

Bei einer Streifenfahrt sind Beamte des Lehrter Polizeikommissariats am späten Sonnabend zufällig auf eine Gruppe von sechs Jugendlichen aufmerksam geworden, die sich am Schulzentrum Lehrte-Süd an der Südstraße aufhielten. Nach Angaben der Ermittler war die Gruppe gegen 23 Uhr gerade dabei, mit Vorsatz auf mehreren dort abgestellten Fahrrädern herumzuspringen, um diese zu beschädigen. Als die Beamten einschritten, konnten drei Jugendliche flüchten. Doch drei 16 und 17 Jahre alte Randalierer wurden erwischt und müssen jetzt mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Letztlich wurden zwei Fahrräder beschädigt, deren Eigentümer noch unbekannt sind. Sie sollen sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 im Kommissariat melden.

Von Oliver Kühn